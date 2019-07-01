Водитель иномарки погибла в серьезном ДТП под Ишимом

| Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Водитель автомобиля Renault Logan погибла в аварии на подъезде к Ишиму 28 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

На 525 км федеральной автодороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на подъезде к Ишиму автомобиль Renault Logan, по предварительным данным, выезжал с разгонной полосы — женщина за рулем решила развернуться.

Иномарка столкнулась с минивэном из Армении. Водитель Renault Logan - женщина 1972 года рождения, проживающая в Викулово, - погибла. В результате аварии различные травмы получили шесть человек - по три из каждой машины. В числе пострадавших значится 15-летний мальчик. У него диагностированы ушибы, он не госпитализирован.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова