В Тюменской области активно проходит диспансеризация

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В Тюменской области активно проходит диспансеризация. Лидерами по итогам первого полугодия 2019 года среди муниципалитетов стали Викуловский, Бердюжский, Казанский, Уватский и Абатский районы.

На совещании с главами муниципальных образований первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подчеркнула, что перед регионом стоит важная задача - обеспечить возможность прохождения диспансеризации за один день. Она отметила, что это требует колоссального организационного ресурса со стороны лечебных организаций. Заинтересованными в проведении профилактических осмотров сотрудников должны быть и работодатели.

"Мы проводим переформат организации этой работы на уровень поликлиник, формируем выездные бригады, делаем сквозные дни для проведения медицинских осмотров. Всё это эффективно будет работать только при взаимодействии с работодателями", - подчеркнула Наталья Александровна.

В настоящее время разработан типовой маршрут, алгоритм новой модели диспансеризации как на выезде, так и в медицинской организации в один день. Он прошел пилотирование в двух городских поликлиниках. В ближайшее время новая схема проведения диспансеризации будет тиражирована во все медицинские организации.

Перечень медучреждений, которые проводят диспансеризацию, размещен на официальном портале правительства Тюменской области и сайтах медицинских организаций. Основная задача – информирование и пропаганда прохождения профилактических осмотров.

Еще одно новшество заключается в том, что при выезде на предприятие медицинская организация станет осматривать всех сотрудников независимо от места прикрепления. Для этого отрабатывается механизм передачи данных территориальных поликлиник о состоянии здоровья осмотренных для дальнейшего их сопровождения.

Наталья Шевчик поставила перед главами муниципалитетов задачу завершить первый этап диспансеризации к октябрю 2019 года. Для этого в каждом муниципалитете есть все необходимое.

Напомним, в соответствии с новым приказом Минздрава РФ, который вступил в силу 6 мая 2019 года, ежегодную диспансеризацию должны проходить граждане старше 40 лет. Мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 39 лет требуются профилактические осмотры раз в три года. Дополнительно в печень включены обследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Любовь Голышева