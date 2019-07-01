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Яркие краски и перестановка в квартире улучшат настроение, считают медики

Общество, 18:58 29 июля 2019

Всероссийский фестиваль красок ВКонтакте | Фото: Всероссийский фестиваль красок ВКонтакте

Справиться с плохим настроением во время холодной дождливой погоды поможет смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

"В первую очередь необходим отдых: спокойные выходные дома и обязательный регулярный восьмичасовой полноценный сон каждый день. Далее стоит заняться интерьером, сделать перестановку в доме, сменить прическу, обновить гардероб, добавив туда больше цветных, ярких аксессуаров. Причем не только дома, но и на рабочем месте", - посоветовал доцент, главный внештатный специалист-психиатр минздрава Московской области, главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Борис Белозеров.

По данным врача, люди, которые регулярно занимаются физкультурой, страдают от депрессий в 20 раз реже. Кроме того, он посоветовал для улучшения настроения разнообразить рацион свежей зеленью, фруктами и овощами.

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