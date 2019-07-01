Цой жив: фильм "Игла" покажут в Тюмени

| Фото: пресс-службы кинотеатра "КАРО" | Фото: пресс-службы кинотеатра "КАРО"

Эксклюзивный прокат отреставрированной версии фильма "Игла" покажет кинотеатр "КАРО" (ТРЦ "Колумб", ул. Московский тракт, 118) в день памяти Виктора Цоя, 15 августа.

Как сообщает кинотеатр, в рамках проекта КАРО.Арт в московском киноцентре "Октябрь" культовую киноленту представит ее режиссер Рашид Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов, актеры Марина Смирнова и Александр Баширов.

Советский художественный кинофильм "Игла" был снят в 1988 году на студии "Казахфильм". Главные роли в фильме исполнили рок-музыканты — Виктор Цой ("Кино") и Пётр Мамонов ("Звуки Му"). Картина была лидером советского проката 1989 года, а Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года. Премьера состоялась 16 сентября 1988 года в Доме кино в Алма-Ате.

"Публика сломала стеклянные двери, чтобы попасть внутрь. Сидели во всех проходах, но мест все равно не хватило. Пришлось открыть малый зал и параллельно показывать там, перетаскивая прокрученные ролики из главного зала. И так четыре сеанса вместо запланированного одного. Мы не стали дожидаться конца, всей съемочной группой пошли сначала в ресторан, а потом ко мне домой. Было огромное количество букетов. Мы к утру оборвали все лепесточки и усыпали ими квартиру, сантиметровым слоем. Ходили как по благоухающему парку", – вспоминает успех режиссер фильма.

В феврале 1989 года "Госкино" пустило фильм к прокату по первой категории – тысячу копий ленты распространили от Риги до Владивостока и дали премьеру по всему Союзу. По словам режиссера, такого успеха кинематографисты не ожидали. Социальная драма "Игла" заняла второе место в лидерах советского проката: за первый год картину посмотрели более 14,5 млн человек (первое место занял фильм "Интердевочка" режиссера Петра Тодоровского, который привел в кинотеатры страны более 44 млн зрителей за год).

По сюжету фильма "Игла" главный герой фильма Моро (Виктор Цой), вернувшись в Алма-Ату, в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую любил. Дина (Марина Смирнова) рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Моро увозит ее к Аральскому морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков. За одним из них, хирургом Артуром (Пётр Мамонов), стоят влиятельные люди, которые пытаются избавиться от Моро. Однажды поздним вечером герой Виктора Цоя получает два удара ножом в бок от руки наемного убийцы Ико (Ернар Абилев). Дальнейшая судьба Моро остается неизвестной.

"Последнюю сцену, со снегом и ножом в живот, досняли в январе, когда уже монтаж начали. Мы несколько недель ждали, пока настоящий снег пойдет, крупными хлопьями, как бывает в Алма-Ате, и, причем, ночью. По-другому я снимать эту сцену отказывался. Больше всего на свете люблю ночной снег крупными хлопьями в Алма-Ате. И чтобы на улице никого не было. Вот такой бзик", – рассказал на своем официальном сайте Рашид Нугманов.

Последнюю сцену завершает песня "Группа крови", она и "Звезда по имени Солнце" превратили музыкантов группы "Кино" в рок-легенды. Лента сделала Виктора Цоя символом советского поколения 1980-х годов. В 1989 году состоялась премьера "Иглы" в Америке. В январе 1990 года лидеры "Кино" Виктор Цой и Юрий Каспарян отыграли короткий концерт на фестивале Sundance в Парк-Сити – это был первый и последний концерт "Кино" в США. Отметим, 22 июля американская культовая рок-группа Metallica во время своего концерта в Москве исполнила песню "Группа крови", многотысячная аудитория подпела музыкантам.

Показы фильма "Игла" пройдут в кинотеатрах "КАРО" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте, Тюмени. Подробности здесь.

Ирина Ромашкина