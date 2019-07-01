  • 30 июля 201930.07.2019вторник
  • USD63,5210
    EUR70,6417
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер юго-западный

Врачи в России будут получать премии за выявление рака

Общество, 10:53 30 июля 2019

tobmed.ru

Минздрав России предлагает премировать врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

"Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований", - говорится в документе.

Выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, уточняется в проекте.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минздрав , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:59 30.07.2019Из-за менингита приостановлена работа детского лагеря в Югре
11:48 30.07.2019Наталья Ковалева оправдала завет стройотрядовца – работать по-настоящему и иметь заслуги в будущем
11:37 30.07.2019Цой жив: фильм "Игла" покажут в Тюмени
11:26 30.07.2019В Тобольске вручили награды фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова"