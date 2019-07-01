"Алые паруса" под Тюменью соберут самую поющую молодежь

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" между коллективами детских оздоровительных центров региона состоится 1 августа, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В этом году он будет посвящен 75-летию образования области. Участники выступят по возрастным категориям: от 7 до 14 лет, от 15 до 18 лет. Оценивать исполнителей будут по следующим номинациям: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители" (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов), "Дуэты и ансамбли", песни, прославляющие Тюменскую область и город Тюмень. Отдельной когортой выступят поющие вожатые.

Для создания атмосферы праздника авторской песни 31 июля, накануне основной конкурсной программы, в ДООЦ "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта) состоится концерт членов жюри и гостей фестиваля. Для отдыхающих ребят выступят профессионалы в жанре авторской песни: лауреаты и члены жюри фестиваля имени Валерия Грушина, обладатели Гран-при международного фестиваля "Музыка листопада", постоянные участники фестивалей авторской песни в Европе и Америке Андрей и Ирина Колесниковы, дипломанты и лауреаты всероссийских фестивалей Александр и Татьяна Соловьевы, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады ТГИК, профессор Ирина Бархатова, студия современного вокала "Максимум", в том числе группа "Фантики", и воспитанник студии, участник шоу-проекта "Первого канала" "Голос. Дети" Ислам Балкоев. Специальным гостем концерта, приехавшим в Тюмень из Москвы, станет еще один участник проекта "Голос. Дети" Иван Стариков. Начало - в 15 часов.

В день проведения конкурса, 1 августа, в 10 часов в "Алых парусах" соберется около 100 ребят из загородных лагерей "Ребячья республика", "Энергетик", "Остров детства", "Витязь", "Олимпийская ребячка", впервые со своим репертуаром на конкурсе выступят ребята из центра развития творчества "Созвездие" и оздоровительно-образовательного центра санаторного типа "Серебряный бор". Неизменно участие в фестивале примут и хозяева площадки. В течение дня мальчишки и девчонки пройдут прослушивание в творческих мастерских жюри.

В прошлом году впервые в рамках фестиваля была проведена большая межлагерная спевка, на которой участники представляли песенную программу из своих отрядных хитов. Мероприятие вызвало большой отклик в сердцах выступающих и слушателей, и было решено сделать спевку доброй традицией фестиваля. В этом году спевка начнется в 16 часов 15 минут. В 17 часов 30 минут жюри огласит лауреатов и дипломантов фестиваля, затем состоится гала-концерт.