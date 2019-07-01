Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины в гараже

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Организована доследственная проверка по факту гибели мужчины в гараже на ул. Сургутской в Тюмени, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

Известно, что 29 июля в смотровой яме гаража, расположенного на ул. Сургутской обнаружено тело 61 – летнего мужчины.

По предварительным данным, потерпевший ушел в гараж красить стены в смотровой яме. Поскольку мужчина через некоторое время не пришел домой, то его родные приехали его проведать. Дверь гаража была открыта, в гараже был сильный запах растворителя. Мужчина подошел к яме и увидел внизу лежащего родственника. Он спустился вниз и стал оказывать помощь пострадавшему, но в этот момент ему стало плохо, и он потерял сознание. После чего, дочь погибшего мужчины, ожидавшая их в машине, также зашла в гараж и обнаружила своих родственников без сознания. Женщина вызвала бригаду скорой помощи.

Приехавшие врачи, констатировали смерть пенсионера, а второго мужчину госпитализировали в больницу. По предварительным данным мужчины пострадали от химического отравления.

Проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.