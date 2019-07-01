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В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости

Общество, 14:32 30 июля 2019

www.minstroyrf.ru

С 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости, сообщает Федеральная кадастровая палата.

Теперь сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса. Договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

"Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом", - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.

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