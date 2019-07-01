Тюменские предприятия повысят производительность труда в рамках нацпроекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприятия приглашают принять участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Уже сегодня компании региона могут получить доступ к лучшим мировым практикам в этой сфере.

Планируется, что за ближайшие пять лет инструменты бережливого производства освоят 97 компаний. На сегодняшний день на сайт производительность.рф поступило более 30 заявок. Различные меры господдержки помогут им выйти на качественно новый уровень. А повышение производительности труда поднимет благосостояние жителей области.

Напомним, в качестве пилотного региона Тюменская область включилась в федеральную приоритетную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в 2017 году. По итогам 2018 года средний рост производительности труда предприятий-участников программы составил 18%.

Сейчас программа трансформирована в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", принять участие в котором могут предприятия следующих отраслей: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, с выручкой более 400 млн рублей в год.

Сегодня участие в национальном проекте производительности труда – один из самых эффективных путей развития потенциала предприятий. Участвуя в проекте, предприятия получают доступ к прогрессивным методикам повышения производительности труда и опыту ведущих экспертов страны, которые помогут выявить существующие потери, найти резервы производительности и организовать работу основного ресурса любого предприятия – трудового коллектива.

Статус участника национального проекта позволит предприятиям воспользоваться и другими мерами государственной поддержки – образовательными, организационными, финансовыми, среди которых помощь в выходе на внешние рынки, обучение управленческих кадров, компенсация расходов на переобучение и повышение квалификации работников, возмещение части затрат на развитие лизинга оборудования, льготные займы фонда развития промышленности под 1%.

Чтобы принять участие в национальном проекте и получить дополнительную информацию о нем, необходимо обратиться в департамент экономики Тюменской области по телефону 8 (3452) 427-957.