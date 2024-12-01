В Тюменской области на социальную поддержку семей направят 29,3 млрд рублей в 2025 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29,3 млрд рублей, из них региональные средства составляют 97 %, заложено на социальную поддержку семей в бюджете Тюменской области в 2025 г. Объем финансирования растет ежегодно.

Об этом сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на расширенном заседании регионального правительства 25 декабря.

"По итогам 2024 года объем поддержки семей с детьми увеличился в четыре раза по сравнению с 2019 годом и составил 33 миллиарда рублей. 95 процентов от суммы – это средства областного бюджета", - отметила Кузнечевских.

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

2024 год прошел под знаком Года семьи. Более 800 тыс. жителей области принимали участие в тематических мероприятиях. В регионе чествовали трудовые династии. Форум "Моя семья — моя крепость" собрал многодетных родителей.

Тюменская область реализовала пилотный проект по открытию семейных многофункциональных центров, на сегодня их восемь. Еще один откроют в Ялуторовске 27 декабря.

Задача – открыть такие центры во всех муниципальных образованиях юга Тюменской области. Методическую поддержку в этом вопросе местной власти готовы оказать эксперты регионального центра "Семья".

Напомним, поддержка семей с детьми останется приоритетной для правительства и в 2025 г. Губернатор Александр Моор обозначил это направление в числе ключевых для развития региона.

Анжела Лебедева