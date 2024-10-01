Форум "Моя семья — моя крепость" собрал в Тюмени многодетных родителей и представителей власти

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заключительный день межрегионального форума "Моя семья — моя крепость" проходит в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 19 октября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор записал видеообращение для участников. "Форум собрал авторитетных экспертов в сфере семейных ценностей. На этой площадке прозвучат голоса тех, от кого зависит будущее нашей страны – молодых и многодетных семей. Желаю участникам плодотворной работы, а всем нам – успехов в решении поставленных президентом России задач по поддержке рождаемости и многодетности, обеспечению достойного качества жизни российских семей", – отметил он.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За пять лет число многодетных семей в Тюменской области увеличилось в полтора раза. Регион – в тренде важной демографической тенденции, сказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина в своем видеообращении.

“В Год семьи обсуждаем ключевые вопросы будущего страны: народосбережения, многодетности, роста рождаемости. Как и большинство стран мира переживаем непростой период – период демографического спада. Причины сегодняшних проблем хорошо известны, имеют историческую основу. В условиях долгосрочного снижения количества женщин репродуктивного возраста основополагающим становится подход “плюс один ребенок в каждой семье”. Это не простая задача. Все основные подходы к поддержке семьи предстоит объединить в новом национальном проекте. Большая многопоколенная семья должна стать нормой”, – заявила она.

Ольга Баталина напомнила, что статус многодетных семей был закреплен в начале года на федеральном уровне указом президента Российской Федерации. Она выразила надежду, что таких семей в Тюменской области, как и в целом по стране будет становиться больше.

“Наша общая задача создавать условия, чтобы родители принимали решение о рождении вторых, третьих, четвертых и последующих детей. Одним из важных итогов Года семьи станет разработанный вместе с общественностью и семьями стратегический документ в сфере демографической политики до 2036 года. В нём будут учтены все вызовы, с которыми будем сталкиваться в последующем”, – заключила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Участие в открытии в музейном комплексе приняла депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, государство хорошо поддерживает семьи, но с экспертами, родителями, организациями многодетных семей нужно разработать “дорожную карту” проблем и решений, которые законодатели возьмут в работу.

Форум "Моя семья — моя крепость" – хорошая традиция проводить обсуждение актуальных вопросов, связанных с нематериальной мотивацией увеличения рождаемости, популяризацией семейных ценностей, уверен глава Тюмени Максим Афанасьев.

“Семья – не просто ячейка общества, а основа жизни. Именно она является для всех нас источником любви, уважения, поддержки и стабильности. Семья делает нас сильнее. В ней мы находим возможность получать ответы на многие вопросы жизни. На этом форуме мы получим не только новый опыт, но и новые контакты, что позволит нам делать много добрых дел”, – резюмировал он.

Форум собрал представителей науки, образования, медицины, бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций. Задача – найти варианты решений демографической ситуации.

Напомним, 18 октября на пяти городских площадках прошли тематические круглые столы. Связующей нитью стало нематериальная мотивация повышения рождаемости.

Присоединиться к форуму можно в онлайн-формате по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова