Фестиваль "Родные-любимые" объединил семьи Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Семьи приняли участие в семейном фестивале "Родные-любимые" от местного отделения общероссийского общественного движения детей и молодежи “Движение первых”. Событие прошло на базе гимназии №1 Тюмени 26 октября.

Отметим, в течение года форумы "Родные-любимые" проходят в течение года по всей стране. 26 октября эстафету принял областной центр.

На площадке функционировали 13 тематических активностей по 12 направлениям "Движения первых". Одна локация предусмотрена для того, чтобы ребята могли поразвлекаться, потанцевать.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета местного отделения "Движения первых" Тюмени Мария Рысюкова, данное событие проводится в рамках Года семьи. Фестиваль получил название “Родные-любимые" от одноименного флагманского проекта "Движения первых".

"Сегодня мы уделили большое внимание таким направлениями как "Образование и знание", "Патриотизм и историческая память". Именно поэтому на одной из площадок участники форума изготавливают талисманы для бойцов специальной военной операции. Также гости посетят локации "Наука и технологии", "Спорт, здоровый образ жизни". Медиа коммуникации тоже являются основной нашей площадкой: в библиотеке гимназии желающие могут принять участие в съемке семейных видеороликов для архивов. Каждая семья делилась своими впечатлениями, рассказывала о традициях", – поделилась Мария Рысюкова.

Она подчеркнула, что программу составили активисты совета местного отделения при поддержке департамента образования администрации Тюмени. На форуме были открыты те площадки, которые интересны самим детям.

Семьи с детьми "путешествовали" по станциям, знакомились с "Движением первых". На одной из площадок им раздали пряжу трех цветов — белого, черного и красного. Под руководством наставника из "Народного фронта" они делали талисманы в виде снегирей. Впоследствии их отправят на фронт участникам специальной военной операции. На другой площадке семьи пробовали "рисовать" с помощью 3D-ручек.

В конце мероприятия участников ждали подарки. В начале игры каждой семье выдали бланк для печатей. Если после выполнения заданий удалось собрать девять отметок, то можно было принять участие в розыгрыше. Как сказала главный специалист по организации работы "Движения первых" в Тюмени Александра Акулина, заготовили большое количество подарков. На кону — "умная" колонка со встроенным голосовым помощником "Алиса", настольные игры, термокружки, наборы мерча от "Движения первых".

Инна Пахомова