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Тюменские семьи отметили Всемирный день сердца в кардиоцентре

Общество, 11:52 23 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню сердца, прошел в Тюменском кардиоцентре. Гости мероприятия участвовали в разных активностях на спортплощадках, в арт-мастерских, танцевальных конкурсах и интерактивах. Жетоны, полученные за прохождение заданий, можно было обменять на сувениры и подарки.

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Директор Тюменского кардиоцентра Марина Бессонова отметила, что медики много говорят о профилактике рисков: правильном питании и физической активности, но редко — об эмоциональном и душевном здоровье. "Стресс признан и включен в официальные факторы риска. Его мы должны купировать дома, в семье. Там место силы. Здоровье физическое, эмоциональное, душевное мы растим в семье. Поэтому мы и проводим семейный фестиваль", - пояснила она.

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Антон Завтур пришел на праздник со всей семьей: женой Марией и дочерьми Соней и Яной. Он считает, что нужно прививать правильные привычки с раннего детства, например, заботиться о своем сердце. "Мы здесь совмещаем приятное с полезным - развлекаемся и получаем информацию", - сказал он.

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Тюменский кардиологический научный центр ежегодно выступает инициатором социально-профилактических акций, цель которых привлечь внимание к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний и доступным способам их профилактики.

Александр Лабыкин

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# Год семьи , тюменский кардиоцентр

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