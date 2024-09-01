Тюменские семьи отметили Всемирный день сердца в кардиоцентре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню сердца, прошел в Тюменском кардиоцентре. Гости мероприятия участвовали в разных активностях на спортплощадках, в арт-мастерских, танцевальных конкурсах и интерактивах. Жетоны, полученные за прохождение заданий, можно было обменять на сувениры и подарки.

Директор Тюменского кардиоцентра Марина Бессонова отметила, что медики много говорят о профилактике рисков: правильном питании и физической активности, но редко — об эмоциональном и душевном здоровье. "Стресс признан и включен в официальные факторы риска. Его мы должны купировать дома, в семье. Там место силы. Здоровье физическое, эмоциональное, душевное мы растим в семье. Поэтому мы и проводим семейный фестиваль", - пояснила она.

Антон Завтур пришел на праздник со всей семьей: женой Марией и дочерьми Соней и Яной. Он считает, что нужно прививать правильные привычки с раннего детства, например, заботиться о своем сердце. "Мы здесь совмещаем приятное с полезным - развлекаемся и получаем информацию", - сказал он.

Тюменский кардиологический научный центр ежегодно выступает инициатором социально-профилактических акций, цель которых привлечь внимание к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний и доступным способам их профилактики.

Александр Лабыкин