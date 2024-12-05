Форум трудовых династий впервые прошел в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Первый региональный форум трудовых династий прошел в Тюмени 5 декабря. Участниками мероприятия, посвященного закрытию Года семьи в Тюменской области, стали представители 35 профессиональных династий и победители всероссийского этапа конкурса "Семья года".

"Завершается 2024 год, который был объявлен президентом России Годом семьи. Это не означает, что внимание государства к семье, детям, семейным ценностям и традициям уменьшается. Наоборот. Когда в семье формируются трудовые династии, это всегда завораживает. Здорово, когда от разных поколений, от старших к младшим, передается любовь к труду, профессии. Это позволяет создавать традиции, формирует общие ценности, делает отношения в семье очень теплыми и крепкими", — отметил в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.

Форум объединил представителей профессиональных династий в сферах АПК, образования, строительства, промышленности, здравоохранения, культуры, спорта и других. Сферу молодежной политики представила династия Иванисовых — Ивановых из с. Исетское. Дарья Иванова руководит в селе молодежным центром.

"Моя сестра пришла в молодежную политику в 1998 году и до 2008 года работала в отрасли, сейчас — в детской школе искусств. А я работаю с 2007 года по нынешний день. Молодежка — это по любви. Там трудятся люди, которые болеют своей работой, которые на одной волне с молодежью. Нашей командой мы реализуем в Исетском проект "Место притяжения", летом делаем кинотеатр под открытым небом, проводим мастер-классы и другие мероприятия. Если совсем широко смотреть, то у нас династия в отрасли культуры. Моя мама работала в культуре с 20 лет, муж моей сестры — режиссер, их дочь — руководитель дома культуры", — рассказала Дарья Иванова.

Чтобы познакомить жителей с местными профессиональными династиями, была создана электронная галерея трудовых династий региона. В ней уже почти 50 семей, они рассказывают о себе и своих достижениях, ценностях и принципах.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Вера Корушнова