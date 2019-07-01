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В аэропорту "Кольцово" мужчина прокатился на багажной карусели

Происшествия, 11:14 31 июля 2019

svx.aero

Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении 65-летнего мужчины, который залез на транспортерную ленту в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Он это сделал, чтобы не стоять в очереди за чемоданом. Инцидент произошел с пассажиром, прибывшим в Екатеринбург из Хабаровска, в зоне выдачи багажа терминала "А".

В служебном помещении его увидел сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Они привлекли мужчину к административной ответственности по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта).

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# аэропорт Кольцово , багаж

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