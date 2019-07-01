Победителей конкурса "Цветы у дома моего" наградили в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" во "Вконтакте" | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во "Вконтакте"

Победителей VIII конкурса по цветочному оформлению дворов "Цветы у дома моего-2019" в трех номинациях наградили в центре культуры и искусства "Современник", сообщает администрация города.

Заместитель главы Тюмени Павел Перевалов вручил дипломы победителей представителям инициативной группы жильцов домов на ул. 30 лет Победы, 104 и на ул. Мельникайте, 127а.

В номинации "Приз зрительских симпатий" наградили инициативную группу жителей дома на ул. Широтной, 13в. В номинации "Вальс цветов" отметили дом на ул. Пермякова, 39. В номинации "Цветущий двор" - дом на ул. Инженерной, 64.

Организаторы конкурса отмечают, что выбирать победителей все сложнее. Жители высаживают десятки цветов, украшают палисадники сказочными героями, вместе покупают садовый инвентарь, организуют дежурства по поливу и прополке.

Следующая акция "Цветы у дома моего-2020" поменяет формат. Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров пообещал участникам помочь финансово и технически.

"Весной мы разыграем среди участников гранты, вручим их жителям, и ко Дню города вы представите свои проекты. А зимой мы планируем проводить для всех желающих семинары, в том числе по ландшафтному дизайну. Результаты воплощенных летних идей подведем через год".

Павел Перевалов поздравил победителей и сообщил о том, какие меры предпринимаем муниципалитет для озеленения Тюмени.

"Администрация города ежегодно высаживает около 600 тысяч цветов на площадях и клумбах. Вы – пример трепетного отношения к своему двору, к своему городу, - обратился Павел Перевалов к участникам церемонии награждения. - Мы многому у вас учимся. Без преувеличения скажу, что получилась интересная акция "Посади дерево". В тех дворах, где не хватает деревьев, жители могут подать заявку в свою управляющую компанию, а она, в свою очередь, обратится в администрацию города и получит от нее субсидию на то, чтобы жители с помощью управляющей компании могли своими силами посадить у себя деревья".

Павел Перевалов напомнил, что в 2019 году в Тюмени благоустроят 52 двора.