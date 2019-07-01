Тюменец хранил в гараже контрафактный алкоголь на миллион рублей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На 400 тыс. рублей оштрафован тюменец за объявления о продаже контрафактного алкоголя. В его гараже и машине нашли спирт, водку и коньяк на 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в одном из мессенджеров тюменец создал группу, через которую продавал контрафактный алкоголь. Объявлениями заинтересовалась тюменская полиция.

В мае 2019 года на территории гаражного кооператива правоохранители задержали Chevrolet Cobalt под управлением дельца. В его машине и гараже оказалось более 3,7 тыс. бутылок контрафактной водки, коньяка и 455 литров спирта.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства и постановил уничтожить контрафактный алкоголь.