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Тюменец хранил в гараже контрафактный алкоголь на миллион рублей

Происшествия, 13:19 31 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На 400 тыс. рублей оштрафован тюменец за объявления о продаже контрафактного алкоголя. В его гараже и машине нашли спирт, водку и коньяк на 1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в одном из мессенджеров тюменец создал группу, через которую продавал контрафактный алкоголь. Объявлениями заинтересовалась тюменская полиция.

В мае 2019 года на территории гаражного кооператива правоохранители задержали Chevrolet Cobalt под управлением дельца. В его машине и гараже оказалось более 3,7 тыс. бутылок контрафактной водки, коньяка и 455 литров спирта.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства и постановил уничтожить контрафактный алкоголь.

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# контрафактный алкоголь , штраф

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