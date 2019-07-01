Жителей области призывают беречь контейнеры ТКО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Контейнер для мусора едва не сгорел в Ишиме из-за неосторожности горожан. Одни бросили в него воспламеняющиеся жидкости, а другие - неостывшую золу. Региональный оператор "Тюменское экологическое объединение" призывает граждан к бережному использованию инфраструктуры.

"В тот раз больших проблем удалось избежать, так как возгорание быстро заметили. Но огонь мог перекинуться на ближайшие объекты и нанести куда больший ущерб", - отметила начальник Ишимского управления Тюменской дирекции регионального оператора Татьяна Барсукова.

Региональный оператор напоминает, что контейнеры предназначены для временного хранения пищевых отходов, различной упаковки (например, картон, бумага и пр.), текстиля, резины, кроме покрышек авто, стекла, пластика и других твердых коммунальных отходов.

Нельзя выбрасывать в баки останки животных, радиоактивные и ядерные вещества любой концентрации, фармакологические и медицинские отходы, крупные металлические блоки и узлы машин, жиры, масла, бытовую технику и электронику, автопокрышки, огнеопасные вещества. Также нельзя захламлять емкости строительным мусором.

"Пламя - наиболее актуальная угроза для баков, особенно летом. Соблюдение правил использования контейнеров пока не стало нормой для некоторых жителей области", - подчеркнул руководитель "Тюменского экологического объединения" Константин Фрумкин.