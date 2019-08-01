Тела трех пропавших на Урале нашли спасатели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тела трех человек из перевернувшейся лодки нашли в реке Лозьва Свердловской области. Поиски остальных пропавших продолжаются, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, вечером 31 июля жительница пос. Ушма вместе со своими тремя детьми и знакомым направились домой из пос. Вижай на моторной деревянной лодке по реке Лозьва.

"Отец ждал семью вечером в поселке Ушма, но не дождался. Вместе с другом они отправились вниз по течению реки на поиски. Примерно в 17 километрах по течению на берегу они нашли перевернутую вверх дном лодку. Были организованы поиски женщины, мужчины и троих детей", — рассказали в ведомстве.

Спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда примерно в 1,5 километрах от места нахождения лодки нашли тела троих погибших – матери и двоих детей. Остальных пропавших ищут.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Обстоятельства трагедии выясняются.

Тела погибших направят на судебную медицинскую экспертизу, результаты которой помогут определить точную причину смерти. "Проводятся допросы и иные необходимые следственные мероприятия", — заключили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.