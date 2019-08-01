Опрос: самые плохие дороги в Челябинске, Махачкале и Омске

| Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Самые плохие в России дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске. Таковы результаты опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market.

В Топ-10 крупных городов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.

Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тыс. интервью.

Эксперты Zoom Market уточнили, что плохие дороги являются одной из самых раздражающих проблем в России. 56% респондентов, принявших участие в опросе не имеют собственного автомобиля.