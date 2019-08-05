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Стартовал конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя"

Общество, 09:24 05 августа 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Стартовал областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи. Заявки принимаются до 15 октября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Принять участие в конкурсе могут воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники, волонтеры школьных краеведческих музеев и регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Победителей определят в семи номинациях: лучший поисковый отряд, юный поисковик года, лучший школьный краеведческий музей, лучшая военно-мемориальная команда, лучшая тимуровская команда, лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы", лучшие методические материалы.

Конкурсные материалы принимаются до 15 октября по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 205.

Для подробной информации: пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра, Мария Котомина, +7 (982) 925-01-63, press.poisk72@mail.ru.

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# Дворец Пионер , конкурс , патриотизм

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