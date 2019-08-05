Стартовал конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя"
Стартовал областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи. Заявки принимаются до 15 октября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".
Принять участие в конкурсе могут воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники, волонтеры школьных краеведческих музеев и регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Победителей определят в семи номинациях: лучший поисковый отряд, юный поисковик года, лучший школьный краеведческий музей, лучшая военно-мемориальная команда, лучшая тимуровская команда, лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы", лучшие методические материалы.
Конкурсные материалы принимаются до 15 октября по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 205.
Для подробной информации: пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра, Мария Котомина, +7 (982) 925-01-63, press.poisk72@mail.ru.