Историю железных дорог России можно увидеть в инновационном поезде в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать историю страны через историю железной дороги могут посетители необычного поезда, работающего на станции Тюмень. Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД" будет находиться на 17-м пути станции Тюмень 2 и 3 августа.

"Инновационный поезд состоит из двенадцати вагонов, три из них – служебные, остальные девять – выставочные и лекционные, - рассказал заместитель начальника передвижного комплекса Денис Алексеенко. – Он был создан для демонстрации всем интересующимся отечественных достижений, технологий и научно-технических проектов, которые применяют на современных железных дорогах. Выставочный поезд курсирует по России уже восемь лет, дважды в год он возвращается в Москву для планового ремонта и обновления экспозиций".

Экспозиция дает возможность ознакомиться с научными и техническими новинками подвижного состава, железнодорожной инфраструктуры, энергоэффективными и ресурсосберегающими технологиями, альтернативными и экологически чистыми источниками энергии, а также спутниковыми технологиями, создаваемыми в России.

По словам Дениса Алексеенко, за день стоянки экспозиции осматривают от 600 до полутора тысяч посетителей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отдельная экспозиция посвящена 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Здесь представлены интерактивные макеты локомотивов и вагонов, мультимедийные ролики с известными и редкими кадрами фото и кинохроники.

"У макетов много маленьких реалистичных деталей, у некоторых посетителей возникает желание забрать что-нибудь на память, - поделился лектор-проводник Сергей Глазов. – По возможности мы следим за этим, но экспозицию приходится регулярно обновлять и ремонтировать".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетители комплекса также увидят стартовую площадку российского космодрома "Восточный", автоматизированные рабочие места поездного диспетчера, дежурного по станции и сортировочной горке, а также смогут попробовать себя в роли машиниста или водителя КамАЗа на обучающих тренажерах.

Время работы экспозиции – с 10 до 18 часов. Стоимость входного билета для взрослых – 70 рублей, дети, пенсионеры и ветераны могут посетить выставку бесплатно. В каждом вагоне комплекса работает экскурсовод. После двухдневной стоянки поезд из Тюмени отправится в Пермь.

Николай Ступников