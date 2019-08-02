Экскурсии в автобусах провели активные пенсионеры ко дню Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

Экскурсии в нескольких тюменских автобусах, которые провели серебряные волонтеры 2 августа, стали подарком гостям и жителя областной столицы к приближающемуся 75-летию региона.

"Сегодня мы представили социальный проект, посвященный 75-летию со дня образования Тюменской области. С удовольствием провели экскурсии для гостей и жителей города в рейсовых автобусах. Выбирали маршруты, на которых встречается больше интересных мест и достопримечательностей. Рассказали пассажирам об истории города, поделились интересными фактами. Например, не все знают, что на месте концертно-танцевального зала на улице Герцена в 60-е годы находилась вышка для прыжков с парашютом", — рассказала волонтер серебренного возраста Ольга Лукошкова.

Гид вошла в автобус №25 — наиболее универсальный маршрут в Тюмени. Ольга Лукошкова рассказала пассажирам об основании региона, "гостевой" ул. Первомайской, о роли сибирских кошек и многом другом. Также она пригласила присутствующих на выступление Тюменского симфонического оркестра, которое пройдет на набережной 16 июля в 20 часов.

Как рассказала главный специалист отдела медиапланирования департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Мария Юркина, не исключено, что такую акцию постараются провести в региональной столице еще раз. Такие экскурсии также прошли в Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Тобольске.

По задумке, гиды должны были заходить в автобусы, рассказывать об истории и основных достопримечательностях, а потом пересаживаться на этот же маршрут. Так, автобус №25 с экскурсоводом проехал от железнодорожного вокзала до площади Памяти и обратно. Кроме того, серебряные волонтеры проехали в автобусах №1 и 10. Образовательные акции в автобусах Тюменской области продлились до 13 часов.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

Начальник отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра Ксения Аухадиева напомнила, что проект "Гиды TMN 55+", призванный научить тюменских пенсионеров проводить экскурсии, стартовал в 2018 году.

"Изначально набирали группу людей для обучения истории родного края, рассказывали, как надо описывать достопримечательности, составлять карту экскурсии. После того, как пожилые люди получили определенные базовые знания, мы предлагали им несколько экскурсий на выбор, в том числе были спортивные — на велосипедах — и экстремальные туры — на снегоходах и квадроциклах. В рамках образовательной программы пожилых людей обучают английскому языку, чтобы они могли работать и с иностранцами. Кроме того, мы разрабатываем с гидами виртуальные экскурсии по достопримечательностям города", — отметила она.

Инна Пахомова