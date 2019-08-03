  • 3 августа 20193.08.2019суббота
  • USD64,6423
    EUR71,7077
  • В Тюмени 14..16 С 8 м/с ветер южный

Часть улицы Циолковского в Тюмени станет недоступной для машин

Общество, 09:43 03 августа 2019

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспортных средств по дороге на ул. Циолковского на участке от ул. Немцова до ул. Профсоюзной в Тюмени будет прекращено с 3 августа до 1 октября, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Такая мера связана с ремонтом участка тепломагистрали.

Пути объезда: ул. Профсоюзной и Осипенко. Со схемой можно ознакомиться здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожное движение , ремонт , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:43 03.08.2019Часть улицы Циолковского в Тюмени станет недоступной для машин
09:17 03.08.2019Механизатор из Казанского района представлял страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе
08:16 03.08.2019Потомок хана Кучума впервые участвует в фестивале "Искер-жыен"
22:00 02.08.2019В АО "Транснефть – Сибирь" завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО "Транснефть"