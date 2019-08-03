Часть улицы Циолковского в Тюмени станет недоступной для машин

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспортных средств по дороге на ул. Циолковского на участке от ул. Немцова до ул. Профсоюзной в Тюмени будет прекращено с 3 августа до 1 октября, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Такая мера связана с ремонтом участка тепломагистрали.

Пути объезда: ул. Профсоюзной и Осипенко. Со схемой можно ознакомиться здесь.