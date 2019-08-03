Арт-объект в парке Заречный заставит задуматься о безопасности детей

| Фото: департамент общественных связей Тюменской области | Фото: департамент общественных связей Тюменской области

Необычный арт-объект установят в рамках информационного проекта "Берегите детей" в парке Заречный в Тюмени 4 августа в 11 часов, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.

Это акриловые фигуры детей, которые при взгляде "удаляются" от родителя. Задача арт-объекта донести до взрослых мысль: чем дальше находится ребенок, тем меньше он чувствует заботу и защиту.

Арт-объект появится в день проведения семейного фестиваля "Папатут", на котором он может привлечь внимание наибольшего числа родителей. Здесь тюменцев ждут спортивные, творческие, интеллектуальные и другие мастер-классы и лекции, где опытные психологи научат взрослых лучше понимать детей. Для юных горожан будут работать площадки по рисованию, а также откроются пространства с активными и развивающими играми.

Информационная кампания "Берегите детей" проводится с целью снижения травматизма и гибели детей при взаимодействии с опасными для них объектами. Кампания реализуется региональным департаментом по общественным связям совместно с ГУ МЧС России и управлением ГИБДД по Тюменской области, а также другими профильными ведомствами.