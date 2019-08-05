Акция "Собери ребенка в школу" стартует в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Благотворительная акция "Собери ребенка в школу!" стартует в Тобольском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН Тобольска) 5 августа.

Акция проводится для оказания адресной помощи семьям, материальное положение которых не позволяет в полной мере собрать ребенка в школу: малообеспеченные, опекунские, многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центра организовали сбор вещей для помощи семьям с 5 по 23 августа с 11 до 16 часов 30 минут на базе "СРЦН Тобольска" (4 мкр., дом 50), а с 12 по 24 августа здесь же будет организована и выдача собранных комплектов.

Акция "Собери ребенка в школу!" - дело добровольное и бескорыстное. В 2018 году центр помог собрать в школу ребят из 49 семей. А перед Днем знаний представители АО "СИБУР - Транс" вручили 21 портфель со всем необходимым ребятам, проходящим реабилитацию в центре.

Специалисты Тобольского СРЦН уверены, что, как и в прошлые годы, в акции примут участие предприятия, организации, учреждения и все неравнодушные жители города. Также к сбору одежды, обуви и учебных принадлежностей для школьников подключатся ветераны из общественных организаций, участники областного проекта "Диалог поколений", сообщает департамент социального развития Тюменской области.