  • 5 августа 20195.08.2019понедельник
  • USD64,6423
    EUR71,7077
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-восточный

Семь гектаров леса горит на Ямале

Происшествия, 14:10 05 августа 2019

ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Один природный пожар площадью семь гектаров действует на Ямале. Лес горит в Тазовском районе на землях, не входящих в лесной фонд. Возгорание практически локализовано, сообщает ИА "Север-Пресс".

С начала пожароопасного периода на территории округа произошло 104 возгорания на общей площади 1 тыс. 854 гектаров.

При обнаружении пожара ямальцев призывают звонить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по номеру прямой линии лесной охраны 8(800)-100-94-00.

С 5 июля по 1 сентября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа введен особый противопожарный режим.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 05.08.2019Волгоградская мошенница за интернет-аферу с породистым щенком ответит в суде
15:16 05.08.2019Гражданин Казахстана попался в Югре с "синтетикой"
14:54 05.08.2019Тюменская предпринимательница оплатила штраф за незаконную торговлю алкоголем
14:32 05.08.2019Шестьсот тысяч рублей перевела мошенникам тюменка