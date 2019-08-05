Семь гектаров леса горит на Ямале

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Один природный пожар площадью семь гектаров действует на Ямале. Лес горит в Тазовском районе на землях, не входящих в лесной фонд. Возгорание практически локализовано, сообщает ИА "Север-Пресс".

С начала пожароопасного периода на территории округа произошло 104 возгорания на общей площади 1 тыс. 854 гектаров.

При обнаружении пожара ямальцев призывают звонить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по номеру прямой линии лесной охраны 8(800)-100-94-00.

С 5 июля по 1 сентября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа введен особый противопожарный режим.