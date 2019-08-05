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Ученики Физико-математической школы взяли серебро Всемирной робототехнической олимпиады

Общество, 18:10 05 августа 2019

fmschool72.ru | Фото: fmschool72.ru

Второе место соревнований Всемирной робототехнической олимпиады WRO FRIENDSHIP INVITATIONAL TOURNAMENT заняла команда Физико-математической школы Тюменской области в г. Орхус (Дания), сообщает пресс-служба ФМШ.

Тюменская команда "Union", в которую вошли ученик 10 класса Валерий Рагулин и 11-классник Дмитрий Шилин, набрала 290 баллов.

В первый день ребята решали стандартные задачи с дополнительным заданием - на основе "домашней заготовки" они вносили изменения в программу, с помощью которой роботы переносили по игровому полю разные предметы и сортировали их.

Во второй день тюменцы справились с заданием, которого раньше не было в программе олимпиады: за три часа они написали "с нуля" программу, с помощью которой роботы выполняли разные действия на игровом поле. Эту задачу смогли выполнить только две команды в группе Senior, обе из России.

Тюменцев тренировали Иван Козлович, Алексей Миклин, Анатолий Агеев и Дмитрий Рагулин.

В общей сложности участие в турнире в Дании приняли 93 команды со всего мира.

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# всемирная олимпиада по робототехнике , Физико-математическая школа Тюменской области

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