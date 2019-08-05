Культурное наследие сибирских татар представили участники фестиваля "Искер-жыен"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сибирские татары встретили гостей со всей России в исторической столице Сибирского ханства Искер: XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" прошел в Тобольском районе 2-4 августа.

Фестиваль начался с XIII Всероссийской научно-практической конференции "Историческая судьба Искера". "Искер-жыен" – это новый праздник в честь столицы Сибирского ханства Искера, считает гость из Татарстана, представитель Всемирного конгресса татар, доктор исторических наук, этнограф, главный редактор журнала "Родной край" Дамир Искаков из Казани. По его словам, на месте историко-мемориального комплекса Искер во времена Золотой орды была искерская астана.

"Из исторических источников, начиная с XVII века, известно, что здесь захоронены святые шейхи. В том числе Шарбати шейх – это историческая фигура, представитель суфийского ордена Ходжа Ахмеда Ясави, который по приглашению Кучума приехал из Бухары вместе с верховным сеидом. Затем в его руках находилось преподавательское дело. Сибирские татары исламизировались позже остальных в Золотой орде", – пояснил Дамир Искаков.

Беречь язык

По словам ученых, сибирские татары в России ассимилируются. В 2019 году ЮНЕСКО включила язык сибирских татар в список языков, которые находятся под угрозой исчезновения.

"Исчезновение языка ведет к тому, что народ исчезает. Не хотелось бы, чтобы нас, татар, изучали только по музеям. Хочется, чтобы мы сохранили свой язык. Нужно, чтобы с раннего детства ребенок изучал родной язык и чтобы была языковая среда", – считает председатель Совета сибирских татар Тюменской области Фаусия Марганова.

Опыт своей работы над сохранением культурных ценностей и родного языка представили гости Тобольска. Руководитель женской татарской организации "Ак Калфак" Рашида Хамзина из Бердска рассказала о тех мероприятиях, которые проводятся в Новосибирской области. Начальник отдела национальной политики управления культуры, молодежной культуры и молодежной политики Беловского муниципального района Кемеровской области Наталья Чебелькова рассказала о народном коллективе "Солоны", который является хранителем и транслятором телеутского фольклора. Свою родословную рассказала юная омичка Эльвира Ребриева. Прибыла и делегация из Кузбасса.

"Мы приезжаем уже третий год, хоть путь и далекий. Здесь мы знакомимся с представителями разных народностей со всей страны. Студенты нашего вуза также будут выступать на фестивале "Искер-жыен" - их здесь ждут", – рассказала заведующая кафедрой народной и художественной культуры Кемеровского государственного института культуры, доктор культурологии, профессор Надежда Ултургашева.

Самобытность культуры татарской диаспоры помогает хранить творчество. 3 августа гости отправились к Искеру, на 19 километр автодороги Тобольск – Байгара.

Чтить традиции

Впервые Искер посетил потомок хана Кучума – Кучум Кучумов из деревни Одинарская Вагайского района. Путь из Заболотья непростой – Кучумовы прилетели на вертолете.

"Он впервые будет на фестивале, я давно ждала этого момента. Этот человек – настоящий потомок Кучума. Прежде мы подбирали на эту роль кого-то похожего", – рассказала организатор фестиваля, председатель совета Тюменской общественной организации "Наследие" Луиза Шамсутдинова.

Супруга Олеся Кучумова исполнила роль сибирской ханбике – красавицы Сузге. "Быть супругой потомка хана Кучума – большой труд. Нужно соответствовать мужу, чтить традиции. Например, как жена я должна уметь готовить наши татарские блюда: чак-чак, баурсаки, учпучмак, перемячи, бешбармак", – рассказала она.

На территории комплекса "Искер" развернулся конкурс подворий, районы Тюменской области удивляли убранством юрт сибирских татар, народным фольклором и гостеприимно накрытым дастарханом. Руководитель клубного формирования села Муллаши Таския Назмутдинова угощала комиссию перемичами с лесной земляникой, хворостом, особенно судьям понравились курт и кулага.

Солистки народного ансамбля татарской песни "Сандугач" приготовили на костре уху, заварили травяной чай на угольном самоваре, угостили жюри национальными яствами, продемонстрировали рукоделие и выступили на главной сцене фестиваля.

"Наш фольклорный номер называется "Мы из ялуторовской стороны, или Дискотека шестидесятых". Коллектив уже хорошо знают, мы на этом фестивале со дня основания", – рассказала руководитель народного ансамбля татарской песни "Сандугач" Зухра Кожевникова из Ялуторовска.

Концертную программу открыл первый исполнитель сибирско-татарского рэпа – Рузиль Бикиняев из деревни Якуши Тюменского района. 22-летний молодой человек давно увлечен хип-хоп-культурой, сам пишет музыку и тексты, но прежде стихи были на русском языке. Теперь же творчество обрело иной смысл: рэпер призывает сверстников знать свои корни, любить родной язык, готовит к выпуску свой первый альбом "Сыбырстан".

Помнить историю

Около 300 артистов России, Татарстана, Тувы, Алтая и Казахстана продемонстрировали более 100 вокальных и хореографических творческих номеров. Веселье не мог остановить даже дождь: конкурсанты продолжали с задором развлекать жюри и гостей фестиваля. Ачар Булатова приехала на фестиваль с мужем-швейцарцем. В юности она училась в Тобольске, участвовала в Сабантуях. Пять лет назад они с супругом уже бывали здесь, тогда только заложили фундамент мечети.

"Мне очень интересно знакомиться с татарской культурой, любопытно было увидеть, как продвинулось строительство Искера. Я немного читал о сибирских татарах – это коренные народы Сибири", – сказал Daniel Wise.

Случайная гостья Рита Талипова из Тобольска впервые приехала на фестиваль: хотела посмотреть концерт, послушать, как выступают дети. Владение художественным словом конкурсанты демонстрировали в музее Искера.

Знакомились с культурой сибирских татар и рассказывали о своих традициях гости из Алтая Иркул Чулунов и Маадий Калкин. Солисты были одеты в стилизованную национальную одежду. Как и в старину, кроме орнамента, на груди халата изображен тунгез – знак рода. Вокалисты дуэтом исполнили свадебную песню на алтайском языке, дополняя ее горловым пением под аккомпанемент национального инструмента топшур.

Маадий Калкин представил судьям алтайский греческий эпос в традиционной манере исполнения – самое большое сказание Алтая в 7 тыс. 752 строф, которое записали со слов его деда. Алтайцев и татар объединяет один предок – они потомки Чингисхана. По сей день у этих народов много общего в традициях, еде, языке.

"Алтай – это прародина всех тюрков. Во времена великого каганата все эти национальности были одним народом. Самое позднее отслоение было у телеутов. О них на Алтае есть такая поговорка: телеуты ушли за солью и не вернулись. Сибирские татары еще раньше отделились", – пошутил Иркул Чулунов.

4 августа в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска прошло награждение лауреатов фестиваля. Фестиваль завершил гала-концерт в Доме культуры "Синтез". Выступили артисты Казанской городской филармонии, вокалисты из Новосибирска, Нур-Султана, Экибастуза, Кемерово, блистали артисты из Казахстана, Татарстана, Алтая, Тувы, Новосибирска, Омска, Тюмени, Тобольска и районов тюменского региона.

XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" по результатам народного голосования на портале национального календаря событий EventsInRussia.com фестиваль занял пятое место в двадцатке рейтинга "Лучшие события 2019 года".

Ирина Ромашкина