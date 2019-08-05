Два человека пострадали в аварии на улице Республики в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель Kia Rio и его пассажирка пострадали в ДТП на ул. Республики в Тюмени 4 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

Напротив дома №46 на ул. Республики водитель Toyota Camry наехал на стоявший автомобиль Kia Rio. После Kia столкнулась с автобусом ЛиАЗ 10 маршрута.

В результате ДТП водитель 1985 года рождения, управлявший Kia Rio, по предварительным данным, получил черепно-мозговую травму и ушиб поясничного отдела. У его пассажирки 1995 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб предплечья.

Инна Пахомова