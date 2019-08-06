Электроподъемник для маломобильных пациентов установят в Уватской больнице

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Электроподъемник для маломобильных пациентов установят в терапевтическом отделении в Увате. ремонт медицинских корпусов проводится в Туртасе и Увате, сообщает пресс-служба муниципального образования.

"Сейчас в ремонте находится вся зона амбулаторно-поликлинической службы, в том числе кабинеты врачей-терапевтов участковых, врача акушера-гинеколога, врача-невролога, стоматологической службы. Полностью будут отремонтированы клиническая лаборатория, центральное стерилизационное отделение и ряд подсобных помещений", – рассказал врач-хирург, заведующий Туртасским филиалом Владимир Макаров.

Заканчивается ремонт крыши и входной группы. Также отремонтирован пищеблок, завезено современное оборудование для приготовления пищи, в перспективе – обновить мебель. В августе в новых кабинетах начнут вести прием стоматологи и детские врачи.

На капитальный ремонт здания выделено 45 млн рублей из областного бюджета.

Отметим, в Туртасской больнице ведут амбулаторный прием семь врачей, действуют терапевтический и хирургический стационары. Ежедневно за медицинской помощью обращаются около 150 человек.

В "Областной больнице № 20 сообщили, что также капитально ремонтируется и терапевтический корпус в Увате.

На эти цели из областного бюджета предусмотрен 31 млн рублей.

Ремонтные работы ведутся во всем здании: в отделениях физиотерапии и дневного стационара, лаборатории и стоматологической службе. Уже заменены лестничные проемы, будут смонтированы новые системы вентиляции и горячего водоснабжения, а также электроподъемник для маломобильных групп населения. Ремонт на объекте планируют закончить к ноябрю.