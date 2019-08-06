Три молодежных проекта ТИУ получат федеральные гранты

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Три проекта Тюменского индустриального университета получат грантовую поддержку на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования стали: "Фестиваль уличного футбола", грант 600 тыс. рублей, "Клуб эффективных профессионалов Soft Skills Club", 2,3 млн рублей и Сообщество "Молодые инженеры", 2,4 млн рублей.

Автор проекта "Клуб эффективных профессионалов Soft Skills Club" - аспирант ТИУ и куратор Тюменского представительства Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора Дмитрий Петрулёв отметил, что благодаря реализации проекта предприниматели, которые пройдут отбор в ходе Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, осенью отправятся в Гуанчжоу для налаживания деловых контактов. Напомним, Гуанчжоу является городом-побратимом Тюмени.

Автор проекта "Фестиваль уличного футбола" Вадим Карнаев, обучающийся Многопрофильного колледжа ТИУ. Футболом увлекается с пяти лет, участвовал в соревнованиях за школу, играл на таких турнирах, как KFC-баттл, Кубок Coca-Cola, "Кожаный мяч" и в лиге дворового футбола Тюмени. По мнению Вадима, футбол является одним из самых популярных видов спорта среди молодежи вне зависимости от социального положения и рода занятий.

"Фестиваль уличного футбола подразумевает под собой соревнования по трем футбольным дисциплинам — мини-футболу, пане и футбольному фристайлу. Основная цель фестиваля — пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся образовательных организаций Тюменской области, а также популяризации и развитие футбольных направлений", — рассказал Вадим Карнаев.

Фестиваль проведут осенью для всех студентов Тюменского региона в возрасте от 16 до 23 лет. В реализации проекта примут участие сотрудники Центра молодежных инициатив ТИУ и студенты опорного вуза.

Авторство проекта Сообщество "Молодые инженеры" принадлежит Управлению профессиональной ориентации и довузовской подготовки под руководством Альберта Мальшакова.

Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 19 проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей". Всего по рекомендации экспертной комиссии конкурса Федеральное агентство поддержало 609 проектов от 255 образовательных организаций РФ.