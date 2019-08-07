Тюменкам-декретницам предлагают освоить новую профессию

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут пройти профессиональное обучение либо повысить квалификацию по имеющимся специальностям, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В настоящее время проводится набор в группы по направлениям: "Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы Гранд Смета", "Система автоматизированного проектирования Auto Cad", "Кадровый менеджмент", "Делопроизводитель", "Менеджер по закупкам", "Бухгалтерский учет". Также возможно пройти обучение и по другим направлениям: "Мастер-бровист", "Мастер по маникюру", "Флорист", "Швея", "Кондитер", "Повар", "Младший воспитатель", "Портной" и другие.

Женщинам, желающим получить данную услугу, необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения. Для этого они предоставляют следующие документы:

- заявление (по форме);

- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ об образовании;

- копию приказа с места работы, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.

После регистрации необходимо обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях, а также сроках обучения.

Обучение бесплатное. Количество учебных мест в группе ограничено.

Обращаться по адресу: Тюмень, ул. Республики, 204в/3. Телефоны отдела профессионального обучения: 27-35-30, 27-38-63.