Отравиться можно даже груздями и маслятами, предупреждают тюменские медики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отравиться можно даже съедобными грибами, такими, как груздь, волнушка, сыроежки. А маслята способны вызвать рвоту и тошноту, если при их первичной обработке не удалить липкую шкурку со шляпки гриба, сообщают врачи токсикологического отделения ОКБ №1 Тюмени.

"Обнаружить эти яды в биологических средах организма невозможно - ни в одной больнице в России их не определяют, поэтому все пациенты с подозрением на отравление грибами проходят лечение, направленное на выведение токсичных веществ и находятся под наблюдением специалистов. Если подозрения на отравление ядовитыми грибами, в частности бледной поганкой, подтверждаются, пациент продолжает серьезное лечение в стационарных условиях. Несмотря на то, что яд бледной поганки крайне тяжелый, иногда удается спасать всех поступивших с такими отравлениями",- рассказала заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1, главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Чайковская.

Специалисты токсикологического отделения "Областной клинической больницы № 1" рекомендуют:

- Если точно не знаете вид гриба, то не берите его.

- Не собирайте грибы вдоль железнодорожных путей, автодорог, около промышленных производств или рядом с зоной пожара. Грибы впитывают в себя все ядовитые вещества, которые есть в атмосфере.

- Готовьте грибы, отдельно друг от друга, учитывая особенность приготовления того или другого вида.

- Грибы, засоленные холодным способом, должны простоять в рассоле сорок дней.

Медики отмечают, что исход отравления во многом зависит от того, как скоро пострадавший обратится за медицинской помощью. Первая доврачебная помощь, по словам токсикологов, должна быть минимальной: вызвать рвоту, если не началась сама, и выпить активированный уголь. Далее нужно оперативно обратиться к специалистам в Токсикологическое отделение, по адресу: Тюмень, ул. Котовского, 55, корпус 3.

Добавим, сезон грибов в Тюменской области уже начался. Предприимчивые грибники предлагают белые грибы, маслята. За 10-литровое ведро маслят просят 1 тыс. рублей.