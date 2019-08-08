Флору и фауну Сибири изобразят на резервуарах ЗапСибНефтехима

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Представителей флоры и фауны Сибири изобразит на резервуарах ЗапСибНефтехима победитель конкурса ООО "SKIMEN STUDIO", сообщает пресс-служба Тобольских предприятий СИБУРа.

Конкурс на оформление резервуаров комплекса стартовал 24 июня. К участию в нем пригласили проектные организации, архитектурные мастерские, архитекторы, дизайнеры, художники. На конкурс поступила 71 заявка, в которой содержалась 101 концепция. География участников: Тобольск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Пенза, Донецк, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Бугуруслан, Томск, Мурманск, Воронеж, Красноярск, Иваново, Омск, Хабаровск, Краснодар.

Работы оценивала конкурсная комиссия, члены общественного совета тобольских предприятий СИБУРа и сотрудники тобольских предприятий компании. Оценка проводилась по критериям: соответствие проекта теме, заявленной в конкурсном задании, оригинальность концепции, эстетическое качество проекта в целом, реалистичность проекта с точки зрения существующих технологий и возможности их применения.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Победитель предложил изобразить на каждом из четырех резервуаров соседей производства из флоры и фауны Сибири. Это животные, птицы, обитатели водоемов и растительный мир. Часть изображений будет одновременно являться фотозоной. Концепт отражает жизнь бок о бок производства и природы. Художественное оформление резервуаров позволит каждому работнику СИБУРа чувствовать свою причастность к заботе об экологии.

Сроки реализации проекта: 1 сентября – 30 сентября 2019 года.