Задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Магнитогорска

| Фото: СКР | Фото: СКР

Подозреваемый в покушении на убийство мужчины задержан в Магнитогорске, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Утром 7 августа в больницу Магнитогорска доставили раненого местного жителя. По этому факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п."е" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

"По предварительным данным, мужчина получил ранения, находясь около своего автомобиля, когда произошел хлопок", — рассказали в ведомстве.

Преступление раскрыли. Подозреваемого задержали. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.