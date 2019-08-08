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Двенадцать мигрантов прописала тюменка в своей квартире

Происшествия, 14:54 08 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

12 иностранцев прописала в своей квартире тюменка. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Как рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Алина Ларина, в качестве вознаграждения с каждого прописанного уроженца одной из стран ближнего зарубежья фигурантка получала 500 рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Нарушительнице грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

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# мигранты , уголовное дело

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