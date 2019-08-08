Тюменских строителей поздравили с профессиональным праздником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область уже второе десятилетие демонстрирует уверенный рост целевых показателей по вводу жилья, по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры, расселению аварийного жилья, благоустройству городов и сел. Это заслуга строителей региона.

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, поздравляя тюменских строителей, которые собрались в зале торжеств "Золотые ворота Сибири" 8 августа, с профессиональным праздником.

"Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, какой огромный вклад каждый из вас вносит в развитие и преобразование региона. Строители работают на века: наше время потомки будут вспоминать, проходя по кварталам, которые возводите вы, дорогие коллеги! Благодаря вам, каждый город, каждый дом приобретает неповторимый облик, становится не только комфортным, но и умным. Вы дарите людям радость новоселья, делаете жизнь земляков благоустроенной и счастливой", – сказал глава Минстроя России.

Поздравил строителей заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Он отметил, что тюменские строители создают историю города ударным трудом: возводят благоустроенное жилье, спортивные комплексы, поликлиники, детские сады и школы, дороги, мосты и развязки.

"День строителя - это ежегодное напоминание о том большом труде, который мы вместе с вами делаем. Тюменская область по праву считается одной из самых благоустроенных и комфортных регионов в стране. В этом огромная заслуга целого поколения строителей-ветеранов. Благодаря им в нашем регионе появились такие компании, как "Мостострой-11", Тюменская домостроительная компания, которые зарекомендовали себя не только в регионе, но и за его пределами", – сказал Сергей Шустов.

По его словам, велика заслуга молодых специалистов, которые постоянно занимают призовые места в конкурсах, выставках, на мероприятиях в УФО и на федеральном уровне. Так, недавно тюменский каменщик Алексей Ярков стал лучшим в конкурсе Министерства строительства и ЖКХ России.

По итогам XXVIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2018 год лидером строительного комплекса России признано АО "Мостострой-11". Лучшим руководителем организации строительного комплекса России за 2018 год стал генеральный директор СК "Мостострой-11" Николай Руссу.

Сергей Шустов вручил тюменцам правительственные благодарности. Почетной грамотой Минстроя России за заслуги в труде и продолжительную работу наградили начальника отдела капитальных вложений и ремонта управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Татьяну Решетникову.

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Минстрой поблагодарил начальника управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Александра Фролова. За высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарность Минстроя объявлена ведущему экономисту отдела экономики финансово-экономического управления общества с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Газификация" Анне Захаренко.

Благодарность губернатора Тюменской области объявлена: водителю бригады эксплуатации легкового транспорта участка автомобильного транспорта управления механизации открытого акционерного общества "Тюменская домостроительная компания" Владимиру Доровикову, директору департамента земельных отношений акционерного общества "АИЖК по Тюменской области" Светлане Пинигиной, заместителю начальника управления подготовки производства общества с ограниченной ответственностью "Завод ЖБИ-3" Надежде Соколовой.

Благодарность правительства Тюменской области за выполнение особо важных заданий, достижение успехов в трудовой деятельности и в связи с профессиональным праздником вручили заместителю генерального директора по экономике акционерного общества "Мостострой-11" Наталье Бреус.

Представители законодательной и административной власти региона, областной столицы, Тюменского района также поздравили строителей с профессиональным праздником и поблагодарили их за работу благодарственными письмами.

Чествование представителей строительной отрасли региона продолжилось награждением победителей регионального конкурса "Элита строительного комплекса Тюменской области". Концертной программой строителей поздравили формейшн "Вера", хореографический ансамбль "Зори Тюмени", кавер-группы "ФБР" (г. Сургут).

Напомним, День строителя в России официально празднуется во второе воскресенье августа. В 2019 году эта дата выпадает на 11 августа.

Ирина Ромашкина