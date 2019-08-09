Стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс "Казачок Тамани"

| Фото: centerzarnica.ru | Фото: centerzarnica.ru

XXVI Всероссийский фестиваль-конкурс "Казачок Тамани" пройдет в выставочном комплексе "Атамань" с 17 по 27 августа.

Фестиваль посвящен 170-летию со дня рождения Федора Щербины.

В программу входят экскурсионная и культурная программа, участие в четырех конкурсах: "Казачьему роду нет переводу", "Наша берегиня", "Юный атаманец", "Казачьи традиции и современность".

На фестивале будет работать Школа казачьей культуры, где участники знакомятся с бытом, традициями казаков: посещают выставочный комплекс "Атамань", Таманский Археологический музей-филиал Краснодарского Государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына и Дом-музей М. Ю. Лермонтова; участвуют в "Казачьих посиделках", викторинах и видео просмотрах. Участники фестиваля проживают в пос. Веселовка Новотаманского сельского поселения.

Фестиваль открывает Гала-концерт 18 августа в 16 часов на малой сцене (хата правления) КК "Выставочный комплекс "Атамань". Конкурсы "Наша Берегиня" и "Казачьи традиции и современность" пройдут 19 августа в зале "Поглазейня".

20 августа профессиональное жюри отметит лучших на конкурсе вокала и хореографии "Казачьему роду нет переводу", который состоится в ДК п. Веселовка. Конкурс "Юный Атаманец" пройдет 21 августа в ДК п. Веселовка. 25 августа пройдет Церемония награждения участников фестиваля в ДК п. Веселовка.

Телефоны оргкомитета фестиваля: 8 (861) 255-26-45,255-79-26, 8 (918) 379-33-46, 8 (918) 650-62-45.

Дополнительная информация, положение о фестивале, программа, форма заявки на участие находятся на сайте.