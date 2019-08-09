Водителя без прав задержали в Тюмени во время погони

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя с признаками опьянения без прав задержали автоинспекторы в Тюмени ночью 9 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

"Москвич-412" не остановился на требование сотрудника ДПС. Началось преследование. В итоге водителя задержали напротив дома №1 на ул. Менделеева.

"Мужчина, управлявший автомобилем, был с признаками алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался. Был оформлен по статье за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, мужчина не имел водительского удостоверения", — рассказал Евгений Шикунов.

Также на мужчину составлен материал по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Нарушителя доставили в отдел, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

Инна Пахомова