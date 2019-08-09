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Водитель КамАЗа погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:28 09 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 8 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

ДТП произошло в 13 часов 5 минут на 246 км трассы.

"КамАЗ начал разворачиваться и столкнулся с машиной MAN, которая ехала в попутном направлении", — рассказал Евгений Шикунов.

Мужчина 1973 года рождения, находившийся за рулем КамАЗа, скончался до прибытия скорой помощи. У водителя другой машины 1982 года рождения диагностировали ушибы лица.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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