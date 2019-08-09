Тюменские журналисты пообщались с постояльцами пансионата для ветеранов войны и труда

| Фото: департамента соцразвития Тюменской области | Фото: департамента соцразвития Тюменской области

Условия жизни в пансионате для ветеранов войны и труда оценили тюменские журналисты. Они посетили жилые комнаты, лично познакомились с бабушками и дедушками, а также узнали, чем в свободное время занимаются постояльцы пансионата.

Учреждение на ул. Минской, 86 работает уже более 30 лет. Четырехэтажный основной корпус рассчитан на 110 человек. По словам заместителя директора пансионата Игоря Полякова, сейчас в нем проживают 109 человек, средний возраст - 84 года. Большая часть комнат - одноместные, есть несколько двухместных и одна трехместная. Предусмотрены физиотерапевтический кабинет и зал ЛФК, где под контролем медсестры проводятся групповые и индивидуальные занятия по назначению врача. Во время отпуска основного сотрудника на помощь бабушкам и дедушкам приходят врачи поликлиники №2.

Досуг жильцы пансионата проводят разнообразно: есть игротеки с настольными играми, творческие кружки по интересам, которые помогают не только интересно провести свободное время, но и сохранять навыки моторики, а значит, препятствовать деменции. Для концертов и праздников есть актовый зал, оснащенный информационной системой "Исток" для слабослышащих. Оборудовано рабочее место с доступом в Интернет и возможностью видеоконференцсвязи с родными и близкими.

Специалисты учреждения ежедневно организуют мероприятия, привлекая в том числе волонтеров. У пансионата - около 39 социальных партнеров из студенческих и школьных объединений. К примеру, студенты-психологи, оказывая психологическую поддержку и помощь пожилым людям, благодаря этому еще и нарабатывают практику. Не остаются в стороне и госструктуры - Следственный комитет и прокуратура проводят субботники на территории пансионата, а оркестр МЧС радует пенсионеров выступлениями.

Питаются жители пансионата пять раз в день, диабетики - шесть. Есть три диетических стола. Меню обновляется в соответствии со стандартами обслуживания, но у руководства учреждения есть планы по его модернизации. В будущем внедрят формат стола заказов, когда в меню будет не один вид супа и второго блюда, а три на выбор. Сегодня бабушки и дедушки обедали борщом с капустой, отварной картошкой, тушеной рыбой, консервированными овощами и киселем. Те, кто не могут спуститься в столовую по состоянию здоровья, кушают в комнатах. После капитального ремонта, когда появится специальный лифт, маломобильные люди получат возможность питаться вместе с остальными, а значит, ощущать себя частью единого коллектива и больше общаться.

Как рассказал Игорь Поляков, капремонт здания пройдет в 2020 году. В процессе работ административный персонал с первого этажа перенесут на верхние, чтобы обеспечить более доступную среду для маломобильных граждан. Запланирован ремонт жилых комнат, расширение дверных проемов и лестничных маршей, переоборудование ванных комнат с заменой сидячих ванн на душевые кабины. Также для нуждающихся в паллиативной помощи закупят дополнительные койки. На время ремонта постояльцев переведут в другие учреждения социальной сферы, вопрос отрабатывается.

Одна из жительниц центра, Анна Андреевна Шульгина, - инвалид детства, труженица тыла и вдова ветерана Великой Отечественной войны. В свои 93 года очень любит жизнь и людей, ко всем относится хорошо, каждый день делает утреннюю гимнастику и дружит со всеми соседями. Называет себя жизнелюбкой, как и маму, которая прожила 94 года. Попала в пансионат Анна Андреевна в 2013 году, когда супруг во время прогулки упал и сломал шейку бедра. Ухаживать за ним женщина была не в силах, сама еще ходила со швами от операции, а дочь не имела возможности вырваться с работы.

"Мне здесь очень понравилось. Когда мужа не стало, внук предложил вернуться в квартиру, но я отказалась. Теперь постоянно зовет на дачу в гости, но я плохо себя чувствую, голова кружится и ноги плохо ходят. Дочь, оба внука и две правнучки часто навещают. Систематически занимаюсь гимнастикой по утрам, как здесь научили, так и делаю. Если б не занималась - не ходила бы вообще, мне с постели вставать трудно, а после ЛФК я - живой человек", - делится Анна Андреевна Шульгина.

Ветеран труда Евгения Илларионовна Шестакова 46 лет отработала в сфере образования, была и преподавателем, и директором. Из-за диабета лишилась ног. Первое время жила в геронтологическом центре, но в январе 2018 года попросила перевести ее в пансионат.

"Я довольна, здесь очень много занятий. И концерты, и спевки, и молитвы, разнообразная работа. Дома ты один, как перст, пока дети работают, а внуки учатся. Одной сидеть в квартире очень тяжело. А сейчас я целый день занята, научилась выходить на улицу, немного себя обслуживать. Персонал мне нравится, санитарки очень внимательные и душевные, администрация поддерживает. Навещают дети и внуки. Фактически я в очень большой семье, где все разные", - рассказала Евгения Илларионовна.

Участник Великой Отечественной войны, инвалид первой группы по ранению Анатолий Федорович Костылев в 97 лет не только не унывает сам, но и не дает грустить другим: играет на балалайке и исполняет частушки. В пансионате живет уже два года. Охотно делится историями из военного прошлого, часто шутит. В шкафу на вешалке хранит строгий костюм с пиджаком, увешанным наградами. Говорит, что дочка навещает часто, пореже - правнучка и внучка.

Напомним, в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда идет проверка по поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. Это связано с информацией о ненадлежащей организации похорон ветерана Великой Отечественной войны, которая проживала в пансионате. Комиссия регионального департамента социального развития проверяет документы, проводит беседы с проживающими. Участие в проверке принимают члены Общественного совета при департаменте.

Дарья Казакова