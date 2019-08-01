Военные стран-финалистов АрМИ штурмуют трассу "Безопасного маршрута"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: для нас большая честь и ответственность проводить АрМИ

Инженерно-разведывательные дозоры стран-финалистов АрМИ-2019 десантировались на трассу "Безопасного маршрута" на полигоне Андреевском под Тюменью 11 августа.

Команды России, Узбекистана, Беларуси и Вьетнама стартовали одновременно. Каждая из них выступает в роли отряда обеспечения движения.

На трассе личный состав и колонны техники прокладывают маршрут через препятствия, с которыми сталкиваются инженерные войска при ведении боевых действий.

Расчетам инженерных машин необходимо максимально быстро пройти пять этапов маршрута. В числе боевых задач - штурм здания, прохождение брода, моста и минного поля.

Пожалуй, наиболее сложная задача - создание 40-метровой мостовой переправы, по которой должна пройти колонна военной техники: боевой танк Т-72, артиллерийская самоходная установка, путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-2, БТР, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Переправу строят из полного комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3, он состоит из четырех автомобилей, каждый несет на себе мостовые блоки с опорами для возведения десятиметрового участка.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия", старший команды майор Сергей Музыкин, настрой у наших военных только на победу.

"В 2017 году здесь же в Тюмени мы уже занимали первое место в международном этапе. Старшим расчета ТММ-3 является гвардии сержант Денис Шевцов. Он участвует в армейских играх с самого их начала и за это время сумел воспитать сильных специалистов, которые уже дважды устанавливали рекорд в Книге рекордов России по сборке переправы, в несколько раз быстрее нормативного времени", - рассказал начальник отделения боевой подготовки 11-й отдельной инженерной бригады.

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Ирина Кургузова