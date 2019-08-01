Мобильный пункт отбора на контрактную службу открыт на полигоне "Андреевский"

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Мобильный пункт по отбору на контрактную службу в российскую армию работает на площадках Армейских международных игр в Тюмени 11 августа.

На военную службу по контракту можно поступить либо после прохождения службы по призыву, либо после окончания среднего профессионального или высшего учебного заведения. Контракт заключается на два года. Преимущества контрактников в том, что они сами выбирают место службы, род и вид войск,рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени, майор Евгений Кильдюшев.

"Мы рассказываем о возможностях и преимуществах контрактной службы. У контрактников больше денежное довольствие, чем у служащих по призыву. После второго контракта появляется возможность получить жилье по военно-накопительной ипотеке. С 1 сентября у военнослужащих по контракту повышается денежное довольствие. С 1 октября в социальном отношении всех военнослужащих по контракту приравнивают к офицерам: они могут снимать жилье и получать компенсацию в полном объеме. Военная служба этим очень привлекательна. Наши земляки-тюменцы пишут нам заявления, подписывают контракт и служат"- рассказал он.

Гражданин должен сдать нормативы, а также пройти профессионально-психологический отбор. В мобильном пункте любой посетитель Армейских игр может пройти экспресс-тестирование.

Отличный уровень эмоционального состояния человека показал экспресс-тест у гостьи АрМИ-2019 тюменки Ольги Колчановой.

"Я бы хотела пойти, но в моем возрасте уже поздно. В моем возрасте из армии уже на пенсию уходят", - пошутила тюменка.

Финальная гонка "Безопасный маршрут" начнется 11 августа в 12 часов. Россию на АрМИ представят финалисты Всеармейских игр – команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область).

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Ирина Ромашкина