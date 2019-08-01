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Фотогалерея: финал "Инженерной формулы" АрМИ в Тюмени

Общество, 19:21 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

Финал конкурса "Инженерная формула" Армейских международных игр прошел на Андреевском полигоне в Тюменской области 10 августа. Победу одержала Россия.

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11 августа пройдет финал "Безопасного маршрута".

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# АрМИ , Инженерная формула

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