Зрителей АрМИ-2019 впечатлила мощь военной техники и Вооруженных сил

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Гордость за российскую армию испытали болельщики на АрМИ-2019. Четыре тысячи зрителей собрал зрелищный конкурс "Инженерная формула" на полигоне "Андреевский" 10 августа.

Гостья из Беларуси Людмила Васильевна родом из Тюмени, приехала на соревнования вместе с делегацией, чтобы поддержать свою сборную.

"Гордимся за свою страну, но поддерживаем и Россию, и Беларусь. Хотелось бы, чтобы победила дружба. Военные игры должны способствовать миру. Обстановка в целом мне очень нравится. Когда смотришь на такую мощь армии, возникает чувство защищенности и гордости. Одно дело смотреть на парад по телевизору, другое - прийти и посмотреть соревнования на международных играх. Здесь более познавательно", - рассказала она.

Гонка "Инженерная формула" была яркой. На трассе основными соперниками стали команды России и Беларуси. Вперед вырвались россияне. Приятные впечатления от организации мероприятия остались у тюменки Ксении. Они с мужем и сыном не первый раз приехали на АрМИ.

"Подобные мероприятия развивают чувство патриотизма. Мы видим, что армия - это не просто парад на площади. Здесь представлены инженерные войска: видно, как техника шагает вперед. Очень много модификаций: когда еще такое увидишь? Это закрытая сфера жизни, поэтому, конечно, интересно посмотреть", - поделилась впечатлениями тюменка Ксения.

Зритель АрМИ-2019 Андрей тоже пришел на соревнования с сыном и супругой. Он убежден, что Армейские игры для подрастающего поколения - особый вклад в воспитание патриотизма.

"Радует, что все больше людей понимают смысл этого всего. Много узнаем о нашей технике и Вооруженных силах", - считает Андрей.

Напомним, Армейские международные игры-2019 проходят на полигоне "Андреевский". 11 августа состязания завершит конкурс "Безопасный маршрут". Начало соревнований - в 12 часов.

Анастасия Алексеева