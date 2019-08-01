Военные Беларуси, Китая, Монголии и России вышли на старт в финале конкурса "Инженерная формула"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военные Беларуси, Китая, Монголии и России начали борьбу в финале конкурса "Инженерная формула" Армейских международных игр на полигоне Андреевском.

Первой к выполнению задач приступила команда из Республики Беларусь. Она показала лучшее время в полуфинальных заездах - 59 минут 18 секунд.

На второй стартовой линии - российские военные. Страну представляет команда 187-го межвидового регионального учебного центра города Волжский Волгоградской области. Как сообщил водитель-механик экипажа плавающего транспортера ПТС-2 Артём Чермаков, военные инженеры решительно настроены на победу.

"В прошлом году на международных играх в Китае нам немного не хватило везения, и эти игры для нас возможность взять реванш. В Тюмени мы выступаем на нашей российской технике и снова планируем доказать, что российские инженерные войска – сильнейшие", - поделился представитель команды, которая несколько раз становилась победителем "Инженерной формулы".

На шести этапах "Инженерной формулы" выступают расчеты инженерных машин разграждения ИМР-3, машин для отрывки котлована МДК-3, бульдозеров на артиллерийском тягаче БАТ-2 , плавающих транспортеров ПТС-2, установок разминирования УР-77, гусеничных минных заградителей ГМЗ-3. Все экипажи на своих участках – пит-стопах – должны выполнить поставленные задачи и пройти эстафетный круг. Открывают его инженерные машины разграждения. Экипажи ИМР-3 должны убрать с пути прохождения команды бревна, имитирующие лесной завал. Всего на трассе "Инженерной формулы" на максимальной скорости и предельно аккуратно участникам Армейских международных игр предстоит пройти 26 испытаний.

Ирина Кургузова