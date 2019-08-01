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Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставке Международного конкурса "Инженерная формула" в Тюмени

Общество, 10:11 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Установку разминирования УР-77 и плавающий транспортер ПТС-2 смогут увидеть зрители финала Международного конкурса "Инженерная формула" игр АрМИ-2019, которые стартовали на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 10 августа.

Все желающие смогут ознакомиться с различными образцами стрелкового вооружения, инженерных боеприпасов. Зрители смогут заглянуть внутрь машин, сфотографироваться на фоне образцов современной инженерной техники на память.

"Здесь представлена различная техника. Это инженерная машина разграждения ИМР-3, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, плавающий транспортер ПТС-2, установка разминирования УР-77, бронированная машина разминирования БМР-3. Также можно увидеть самоходную артиллерийскую установку. Принимает участие в выставке и танк Т-72", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.

Традиционно для зрителей организована фан-зона. Здесь гости смогут приобрести сувениры с символикой АрМИ-2019, Вооруженных сил РФ. На площадке развернуты торговые палатки, где можно купить шашлыки, бутерброды, пирожки, блины, выпить чай или кофе. "Никакой алкогольной продукции здесь не будет", — заверил Михаил Багров.

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Инна Пахомова, Ирина Ромашкина

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# АрМИ , выставка , Инженерная формула

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