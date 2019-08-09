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Военные Беларуси, Китая, Монголии и России встретятся в финале "Инженерной формулы"

Общество, 11:47 09 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команды Беларуси, Китая, Монголии и России встретятся в финале этапа "Инженерная формула" АрМИ-2019 на полигоне озера Андреевского 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Финалисты выявились в двух полуфинальных заездах, которые прошли 6 и 7 августа. По итогам жеребьевки первыми за выход в финал боролись Беларусь, Россия и Пакистан, вторыми – Китай, Монголия и Лаос.

"По итогам заездов второго полуфинала, несмотря на 20-минутный штраф, лучшее время показала китайская команда, на втором месте – Монголия, на третьем – Лаос. Суммарно, по итогам двух полуфинальных заездов в финал вышли Белоруссия, Россия, Китай и Монголия", - рассказал полковник Владислав Верясов.

Он добавил, что команды-финалисты демонстрируют примерно равный уровень подготовки, поэтому финал обещает быть зрелищным и бескомпромиссным.

Напомним, эстафета "Инженерной формулы" организована по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 километра и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах. От каждой команды в прохождении трассы на различной технике выступают 11 человек.

Борьба за победу начнется 10 августа в 12 часов. Интерактивные площадки, выставки техники и вооружения для зрителей откроются с 10 часов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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# АрМИ , Инженерная формула , соревнования

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