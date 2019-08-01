Тюменские юнармейцы соревнуются на АрМИ

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Далее в сюжете Выставка ретроавтомобилей открылась на АрМИ в Тюмени

Около 50 человек вышли на старт конкурса среди представителей детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на полигоне "Андреевский" ТВВИКУ в рамках АрМИ-2019.

"Для них проведем небольшую специфическую эстафету. Ребята посоревнуются в поиске взрывоопасных предметов, сборке-разборке автомата, их ждет ряд других состязаний. Всех карт открывать не стану, но уверяю, будет очень интересно. После мы выявим победителей и призеров", — поделился заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.

В конкурсах принимают участие около 50 юнармейцев из Тюмени и Тюменского района.

В своей палатке на выставке вооружений юнармейцы рассказывают об автоматах Калашникова, гранатометах и миноменах, дают характеристики минам и гранатам, поясняют, в каких воинах использовалось оружие.

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

Инна Пахомова, Ирина Ромашкина